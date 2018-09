Vorarlberg: Neuer Bilgeri-Film startet auf Netflix

Vorarlbergs heißester Hollywood-Export, Laura Bilgeri, kündigte am Dienstag den Start ihres neuen Films "Dad Crush - My Teacher, My Obsession" auf der Streaming-Plattform Netflix an.

Riley (Laura Bilgeri) wechselt an eine neue Highschool, an der ihr Vater Chris (Rusty Joiner) als Englischlehrer unterrichtet. Der Schülerin fällt es zunächst schwer, neue Freunde zu finden… bis sie Außenseiterin Kyla (Lucy Loken) kennenlernt. Die beiden werden beste Freundinnen, bis Riley entdeckt, dass Kyla geradezu besessen von ihrem Vater ist…

Vorerst läuft der Film im Originalton auf der Streaming-Plattform nur in englischsprachigen Ländern. Wann der Film auf deutsch erscheint, ist nicht klar.