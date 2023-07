Neue Vorwürfe gegen Rammstein: Keyboarder Christian Lorenz betroffen

Während Rammstein derzeit mit spektakulären Stadionkonzerten in Berlin für Aufsehen sorgt, tauchen weitere Vorwürfe gegen die Band auf.

Anschuldigungen gegen Keyboarder "Flake"

Eine der Frauen gibt an, dass Lorenz im Dezember 2002 sexuelle Handlungen an ihr vorgenommen habe, als sie gerade 17 Jahre alt war. Der mutmaßliche Vorfall soll im Rahmen einer Signierstunde von Sänger Till Lindemann in einer Berliner Bar stattgefunden haben. Nach dem Treffen seien sie und Lorenz in das Haus des Keyboarders eingeladen worden, wo es zu weiteren Übergriffen gekommen sei.

Lorenz weist Vorwürfe zurück

Nackt und mit starken Unterleibsschmerzen aufgewacht

Eine weitere Frau berichtet nun, dass sie im Jahr 1996 nach einem Rammstein-Konzert in Gera von Lorenz zu einer Party eingeladen wurde. Bei dieser Veranstaltung habe sie gemeinsam mit Lorenz, Lindemann und einem weiteren Bandmitglied gefeiert. Später sei sie in einem Hotelzimmer bewusstlos geworden, obwohl sie nicht viel Alkohol getrunken habe. Am nächsten Morgen sei sie nackt und mit starken Unterleibsschmerzen aufgewacht. Lorenz habe ebenfalls in diesem Zimmer übernachtet. Die Frau erklärt, dass ihr Unterleib noch mehrere Tage lang Schmerzen bereitet habe. Es ist unklar, was genau während ihrer Bewusstlosigkeit geschehen ist. Lorenz und das andere Bandmitglied lassen über ihren Anwalt ausrichten, dass sich nichts von dem Geschilderten zugetragen habe und sie keine sexuellen Handlungen an bewusstlosen Frauen vorgenommen hätten.