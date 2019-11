Neue Anzeige: Häusle soll Müll in Bürserberg vergraben haben

Der Häusle-Skandal könnte um ein weiteres Kapitel erweitert werden. Bei der Polizeiinspektion Bludenz wurde am Montagnachmittag eine anonyme Anzeige eingebracht.

Die Vorwürfe des anonymen wiegen schwer: Wie die VN berichten, soll der Abfallentsorger zerhäckselten Sondermüll im Schesatobel in Bürserberg vergraben haben. Häusle soll also auch außerhalb des eigenen Betriebsareals illegal Müll entsorgt zu haben. Bestätigen sich die Vorwürfe, würde sich der Skandal auf weitere Gebiete in Vorarlberg ausweiten. Laut des "Insiders", der die Anzeige in Bludenz einbrachte, handelte es sich bei dem Müll um zerhäckselte Medikamentenverpackungen, Spritzen und Nylon. Die Angaben des anonymen Anzeigers lassen darauf schließen, dass es sich um eine mit den Vorgängen vertraute Person handeln könnte.