Häusle-Prozess: Zeugen entlasten Bösch.

Das Verfahren geht in die letzte Etappe und die sieht für den Ex-Geschäftsführer heute gut aus.

Als erste Zeugin wird die ehemalige Personalchefin der Firma Häusle einvernommen. Die 50-Jährige berichtet vom gespannten Verhältnis des ehemaligen Betriebsratsvorsitzenden zu Martin Bösch. Der Betriebsrat habe immer schlechte Stimmung gegen Bösch gemacht, nach Fehlern gesucht. „Ich habe nie verstanden, was er gegen Bösch hatte“. Im Zusammenhang mit Kündigungen habe er gedroht, er gehe in die Medien und würde alles ausbreiten“, so die Zeugin. Was das konkrete Thema Gärreste betrifft, weiß die Ex-Angestellte noch so viel: „Martin Bösch hat niemals auf einer Betriebsversammlung einen Auftrag erteilt, irgendetwas einzugraben“.