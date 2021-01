Nächster Impfaufreger um Freundin von Apothekerkammerpräsident

Laut Medienberichten ist eine Apothekerin aus Niederösterreich in Vorarlberg geimpft worden.

Die Frau, die Lebensgefährtin des Vorarlberger Apothekerkammerpräsidenten und Präsidenten des Österreichischen Apothekerverbands Jürgen Rehak, hatte auf Facebook gepostet, sie habe sechs Stunden Fahrt nach Vorarlberg für die Impfung auf sich genommen. Inzwischen wurde das Posting entfernt. In Vorarlberg wurde anders als in anderen Bundesländern das Gesundheitspersonal bereits geimpft.

"Hat einen Wohnsitz in Vorarlberg"

"Sie ist meine Lebensgefährtin, sie hat einen Wohnsitz in Vorarlberg und arbeitet auch immer wieder in meiner Apotheke im Sinne des Familienverbandes mit", so laut den Berichten der Vorarlberger Apothekerkammerpräsident, der für die APA zunächst nicht erreichbar war. Zur Frage, wie es möglich sei, dass die Frau selbst eine Apotheke führt und dennoch auch in Vorarlberg arbeitet, erklärte Rehak demnach, aufgrund seiner Reisen nach Wien pendle er und helfe in ihrer Apotheke immer wieder mit, "ab und zu ist sie aber auch in Vorarlberg".