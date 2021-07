Nachtgastro kann aufatmen: Es wird wieder gefeiert!

Nach über einem Jahr keiner Möglichkeit zu wirtschaften, öffnet Vorarlbergs Nachtgastronomie wieder. Gastronom und Branchenvertreter Stefan Köb zeigt sich erfreut, appelliert aber gleichzeitig, die Regeln einzuhalten und vorsichtig zu sein.

Die Öffnung der Nachtgastronomie ab 1. Juli lässt eine ganze Branche aufatmen. "Dass die Nachgastronomie wieder öffnen darf ist ein wichtiges Zeichen, das wir der Vorarlberger Wirtschaft schuldig sind. So können zahlreiche Unternehmen sowie deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter endlich mit Zuversicht in die Zukunft blicken", kommentiert Stefan Köb, Fachgruppen-Obmann-Stv. der Gastronomie, die von der Bundesregierung angekündigten nächsten Öffnungsschritte. Dass die Beschränkungen, die seit März 2020 fast durchgehend gelten, fallen, begrüßen Vorarlbergs Gastronomievertreter in der Wirtschaftskammer sehr. Gleichzeitig appellieren sie an die Betriebe, die weiterhin bestehenden Maßnahmen einzuhalten.