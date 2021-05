Nachbaur: "Der Vorarlberger möchte Urlaub am Meer"

Michael Nachbaur, Geschäftsführer von High Life Reisen sprach bei "Vorarlberg LIVE" über beliebte Urlaubsziele und Corona-Auflagen im Ausland.

Im Gespräch bei "Vorarlberg LIVE" mit Gerold Riedmann äußerte sich Michael Nachbaur als Geschäftsführer von High Life Reisen stellvertretend für die Vorarlberger Reisebüros über die aktuelle Situation. Seit zwei Wochen gehe es den Reisebüros wieder besser. "Es geht in die richtige Richtung und die Leute buchen genau jetzt ihren Sommerurlaub."

all

all

self

self

Knapp genug für das Sommer-Geschäft

In der vergangenen Zeit musste aufgrund von Änderungen der Corona-Auflagen über 6.000 Personen storniert und sieben bis acht Millionen Euro rückgängig gemacht werden. Aus diesem Grund lobt Nachbaur seine Mitarbeiter für die viele Arbeit und ist auch seinen Kunden sehr dankbar: "Großer Respekt an das Team und auch die Kunden haben viel Verständnis gezeigt."

all

all

self

self

Kreuzfahrten erleben Comeback

Seit etwa einem Jahr hat der Geschäftsführer zusäztlich den Betrieb seines Onkels "Nachbaur Reisen" in Feldkirch übernommen. Michael Nachbaur hat große Hoffnung für den Sommer: "Der Vorarlberger möchte Urlaub am Meer." Demnach seien besonders Reisen ans Mittelmeer gefragt, welche in den aktuellen Reiseverordnungen als bereisbar betitelt werden. Zudem soll High Life Reisen als regionales Unternehmen seinen Kunden zusätzliche Sicherheit bieten, da sie auf regionale Bestimungen eingehen würden.