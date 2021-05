Corona kappte 2020 bei jedem Zweiten den Urlaub

Die Coronapandemie hat das Urlaubmachen 2020 massiv erschwert. Lockdowns, Ausgangsbeschränkungen und Quarantänebestimmungen haben die Verschnaufpause vom Job über weite Strecken unmöglich gemacht. Mehr als die Hälfte hatte im abgelaufenen Jahr weniger oder überhaupt keinen Urlaub, wie aus einer Online-Umfrage des Jobportals karriere.at unter 837 Arbeitnehmern hervorgeht. Das dürfte heuer kompensiert werden: Jeder Vierte möchte sich länger als zwei Wochen eine Auszeit nehmen.

Heuer ist das Reisen weiterhin spürbar eingeschränkt. Gut die Hälfte der Befragten (51 Prozent) fühlt sich durch Corona in ihrer Urlaubsplanung "in hohem Maße beeinträchtigt". 44 Prozent planen 2021 dennoch einen Urlaub, 59 Prozent wollen ins Ausland, nur jeder Dritte (34 Prozent) will Ferien in Österreich machen und 7 Prozent wollen zuhause bleiben.