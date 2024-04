Nach VOL.AT-Bericht: Weiterhin Beschwerden über Hygiene an HTL Dornbirn

Nach dem VOL.AT-Bericht über die untragbaren Zustände am Schüler-WC der HTL Dornbirn meldete sich erneut ein betroffener Schüler. Jetzt hat sich auch die Bildungsdirektion Vorarlberg dazu geäußert

Bereits seit Jänner macht ein anonymer Instagram-Account mit Bildern auf unhygienische Zustände an der HTL Dornbirn aufmerksam. Darunter sind etwa überlaufende Pissoirs, verstopfte Toiletten und Schmierereien. Vergangene Woche meldete sich erneut ein Schüler und bestätigte die Situation.

Eines der Bilder, die der Instagram-Account teilte. ©zVg

Weitere Schüler bemängelt Hygiene

Kurz nach dem Erscheinen des Berichts auf VOL.AT verschwanden die Fotos vom Instagram-Account. Ein weiterer Schüler bestätigte jetzt die anhaltend schlechten Zustände am WC.

So sah es mitunter am Schülerklo aus. ©zVg

Kritik auch an Reaktion der Direktion

Die meisten Klos seien defekt, die Schule unternehme nichts, berichtet er. "Dieses Problem wurde schon zahlreiche Male angesprochen, jedoch hat dies keine Ergebnisse gebracht", meint die Schüler. Er kritisiert auch die Reaktion der Schulleitung. Der Instagram-Account sei wegen der Direktion geräumt worden. "Nicht zum ersten Mal kommt die Direktion mit Drohungen in die Klassen, um diejenigen zu verklagen, die diese oder jene Initiative ins Leben gerufen haben", verdeutlicht er gegenüber VOL.AT. Die Berichterstattung habe "einen großen Stress der Direktion" gebracht.

Auch Schmierereien gab es. ©zVg



Dieses Schild sieht man laut dem Schüler seit Schulanfang am Klo. ©zVg

Keine Papiertücher mehr am WC

"Mit jedem Jahr werden die hygienischen Zustände schlimmer. Zum Beispiel gibt es seit Beginn dieses Schuljahres keine Papiertücher mehr auf der Toilette", so der Schüler. Begründet werde das damit, dass die Tücher Vandalismus in den WCs fördern. Der Zusammenhang zwischen Schmierereien an Wände und Papiertüchern erschließt sich für den Schüler nicht: "Verursacht die Abwesenheit jeglicher Reparaturen nicht mehr Schaden als das Vorhandensein von Handtüchern? Das glaube ich persönlich nicht", meint er.

"WCs durch Beschmierungen stark verschmutzt"

Er teilte auch eine Rundmail der Schülervertretung, die von Anfang März – kurz vor der Berichterstattung auf VOL.AT – stammt. "In den letzten Tagen wurden unsere WCs durch Beschmierungen stark verschmutzt", heißt es dort. Daher sehe sich die Schulleitung gezwungen, vorerst keine Papiertücher zur Verfügung zu stellen. Die Schülervertretung appelliert in der Mail auch an alle, Beobachtungen zu melden. "Wir als Schülervertretung sind der Meinung, dass jede Person eine zweite Chance verdient", so das Schreiben. Es wird wohl vermutet, dass die Graffitis von derselben Person stammen.

Diese Mail erhielten die Schüler bereits Anfang März. ©zVg

Bildungsdirektion: "Ein Problem mit Vandalismus"

Die Schule wollte sich bereits im März nicht gegenüber VOL.AT äußern. "An der HTL Dornbirn gibt es leider ein Problem mit Vandalismus in den Toiletten (absichtliche Verstopfungen, Schmierereien etc.)", hieß es auf VOL.AT-Anfrage aus der Bildungsdirektion für Vorarlberg. "Da die Reinigung jeweils am späten Nachmittag erfolgt, kann einige Zeit vergehen, bis die Verunreinigungen behoben werden können", so Sprecherin Elisabeth Mettauer.

Sonderreinigung als Reaktion

Die Schule hat mittlerweile auf die Berichte von Schülern reagiert. "Grundsätzlich arbeitet der Reinigungsdienst zuverlässig", so die Bildungsdirektion. "Die Schule hat nun aber zusätzlich an den drei schulautonomen Tagen eine Sonderreinigung der WC-Anlagen in Auftrag gegeben, da an diesen Tagen in den übrigen Bereichen weniger zu tun ist." Die Schülervertretung sei eingebunden und unterstütze alle Aktionen, damit das Problem hoffentlich bald behoben sei, verdeutlicht Mettauer.