Überlaufende Pissoirs, Kleidung im Klo: Hilferuf von Vorarlberger Schüler im Netz

"Die schönsten Klos im ganzen Land gibt's in Dornbirn", heißt es in der Beschreibung des "Insta"-Accounts. Seit Jänner 2024 werden regelmäßig Bilder geteilt, die die sicher nicht tragbaren Zustände auf einer Toilette für junge Schüler zeigen.

Account dokumentiert Toilettensituation

So soll es am Schülerklo zugehen.

Die Bilder dokumentieren aber nicht nur die augenscheinlich unannehmbaren Zustände, sondern auch wie zum Teil mit dem Klopapier und Papiertüchern umgegangen wird. Zudem dürften die Kleidungsstücke nicht von selbst den Weg in die Toilette gefunden haben. Ganz offensichtlich staut es sich nicht nur in den Toilettenleitungen, sondern scheint auch der Frust unter den Schülern größer zu werden.

Schüler nehmen Missstände mit Schmäh

Anonym: Toiletten werden nur sehr unregelmäßig gereinigt

"Die Bilder wurden im Schuljahr 23/24 und teils auch schon 2022/23 aufgenommen", erklärt die unbekannte Person auf VOL.AT-Anfrage und führt weiter aus. "Als Schüler ist es belastend. Man hat einen unglaublichen Gestank auf den Klos, da sie nur sehr unregelmäßig gereinigt werden und die Schüler in Folge nicht sehr sorgfältig damit umgehen. Auf manchen Klos leben schon Fliegen und man steht im eigenen Urin." Das Problem sei bekannt, meint er: "Direktor und Lehrer sind sich des Problems bewusst. Es mangelt aber scheinbar am Geld", gibt er zu verstehen.

"Ich will gar nicht wissen, was das ist. Mahlzeit", lautet hier die Bildunterschrift.

So reagiert die Schule

In der Schule zeigt man sich zunächst überrascht vom Account und dessen Inhalt. Gegenüber VOL.AT wird aber betont, dass man über den Hinweis auf den "Insta"-Account froh sei und dem Ganzen nachgehen wird. In den letzten zwei bis drei Wochen haben man in den WCs verschiedene Sachbeschädigungen festgestellt. Nun hofft man, dass man auch über den Betreiber des Instagram-Accounts neue Erkenntnisse gewinnen könne. Zudem sei man auch schon mit der Polizei in Kontakt und eine Anzeige wegen Sachbeschädigung steht im Raum.

Überlaufende Pissoirs

Laut der Schule wird das Problem der überlaufenden Pissoirs und der Zustände in der Toilette darauf zurückgeführt, dass die Benutzer einfach Toilettenpapier hineinwerfen und verstopfen. Es sind nun auch Schmierereien aufgetaucht, die auf den Bildern zu sehen sind. Diese Beobachtungen stimmen mit den vorliegenden Informationen der Schule überein. In Zusammenarbeit mit der Schülervertretung bemüht man sich darum, die Hintergründe aufzuklären. Auf dem "Insta"-Account wird zynisch darauf hingewiesen, dass an der Schule offensichtlich gespart wird und statt Seife Butter am Waschbecken vorhanden sei. Von "Geldmangel" weiß man an der Schule nicht, und wenn es diesen geben würde, dann sei dies darauf zurückzuführen, dass die Toilettenpapierrollen für Verstopfungen und "Dekorationen" anstatt ihrer eigentlichen Nutzung verwendet werden.