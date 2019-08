Nach langer Suche: Zumtobel präsentiert neuen Tridonic-CEO

Belgier Hedwig Maes wird neuer Chief Executive Officer von Tridonic.

Er folgt in dieser Funktion auf Guido van Tartwijk, der das Unternehmen Ende letzten Jahres auf eigenen Wunsch verlassen hat. Hedwig Maes berichtet direkt an Alfred Felder, CEO Zumtobel Group.

Zur Person

Mit Hedwig Maes übernimmt ein überaus erfahrener Geschäftsführer und Verkaufsleiter diese verantwortungsvolle Position. Nach seinem Studium der Elektrotechnik an der Industriele Hogeschool Antwerpen-Mechelen (IHAM) sowie Betriebswirtschaftslehre an der UFSIA University in Antwerpen konnte der gebürtige Belgier über 32 Jahren Berufserfahrung in den Bereichen Elektronik, Industrieautomation und Industriesysteme bei Unternehmen wie u.a. General Electric oder ABB sammeln.