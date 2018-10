Nach Hunde-Attacke in Vorarlberg - Besitzer muss Tiere abgeben

Nach der Attacke zweier Hunde auf ein betagtes Ehepaar in Vorarlberg werden die Tiere dem Besitzer, dem Sohn des Paares, abgenommen.

Die beiden American Bulldogs müssen ins Tierheim, berichtete ORF Radio Vorarlberg am Donnerstag unter Berufung auf Herbert Sparr, Bürgermeister der Gemeinde Höchst (Bezirk Bregenz). Der Bescheid sei bereits ausgestellt und werde so rasch als möglich umgesetzt.Er habe diese Entscheidung nach Rücksprache mit Experten getroffen, so der Bürgermeister.