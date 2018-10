Nach Hundeangriff in Vorarlberg: Das denkt Hundetrainer Patrick Waltenberger

Immer wieder hört man derzeit von Angriffen durch Hunde. VOL.AT sprach mit Hundetrainer Patrick Waltenberger über schärfere Regeln und Maulkorbpflicht.

Hundeattacken sind in Österreich kein Einzelfall mehr. Vor kurzem wurde in Wien ein einjähriger Bub von einem Rottweiler angegriffen und starb an den schweren Kopfverletzungen. Auch im Ländle kam es zu einem Angriff. Am Montag wurde ein älteres Ehepaar in Höchst von zwei Hunden attackiert und erlitten schwere Bissverletzungen.