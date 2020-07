Nach einem Jahr: Erstes Tiefenrausch-Weinfass aus Bodensee geborgen

Ein Jahr nach dem spektakulären Versenken zweier Weinfässer im Bodensee wurde das erste Fass wieder gehoben. VOL.AT war vor Ort.

Rund ein Jahr lag es auf dem Grund des Bodensees: Ein Fass Rotwein haben Taucher am Samstag aus der Bregenzer Bucht geborgen. Der Bregenzer Winzer Josef "Sepp" Möth ließ es dort im vergangenen Jahr versenken, um herauszufinden, ob sich die gleichbleibende Temperatur von vier Grad, der in der Tiefe herrschende Druck und das spärliche Licht auf Qualität und Geschmack des Weins auswirken. Der Weinbauer setzt große Hoffnung in das Ergebnis: "Es kann sein, dass wir mit unserem Experiment eine neue Ära der Weinlagerung eingeleitet haben", sagte er.