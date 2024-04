Nach Brandstiftung in Kirche: "Verurteilen jegliche Angriffe auf Glaubenseinrichtungen aufs Schärfste"

Offener Brief des Kirchenrates

Der Kirchenrat der Serbisch-Orthodoxen Kirchengemeinde Feldkirch meldet sich nun mit einem offenen Brief auf Social Media, in dem der Schock und die Betroffenheit der Gemeinde zum Ausdruck gebracht werden. In dem Brief dankt die Gemeinde den aufmerksamen Bürgern und der Feuerwehr für ihre schnelle Reaktion, die eine größere Katastrophe verhinderte. "Wir möchten diese Gelegenheit nutzen und uns bei den aufmerksamen Mitbürgern bedanken, welche rechtzeitig die Feuerwehr alarmiert hatten. Unser Dank gilt auch der Stadtfeuerwehr Feldkirch, die rasch ausgerückt ist, und ihrem professionellen Vorgehen, das die Kirche vor größerem Schaden bewahrt hat. Wir bedanken uns bei der Stadt Feldkirch, besonders bei Bürgermeister Wolfgang Matt. Ihn hat diese Tat persönlich besonders getroffen. Gemeinsam mit Bürgermeister Matt und seinen Mitarbeitern wird das ernste Thema aktuell analysiert und Aktivitäten werden folgen", steht in dem offenen Brief.