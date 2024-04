Brandstiftung in Liebfrauenkirche: Zweiter Täter identifiziert

Am Samstag legten zwei Buben Feier in der Liebfrauenkirche in Feldkirch - die Polizei konnte nun den zweiten Täter identifizieren.

Beim Brand in der Liebfrauenkirche entstand Sachschaden in Höhe von mehr als 20.000 Euro. Die Täter zündete ein Tuch beim Altartisch an. Weiters setzte er drei weitere Gegenstände am Boden hinter dem Altar an.

Der entstandene Brand griff in weiterer Folge auf den Teppichboden und die darunter befindliche Holzkonstruktion über und beschädigte auch diese erheblich. Bevor die beiden den Brand entfachten, durchsuchten sie die unversperrten Spendenboxen, welche sich auf dem Altartisch befanden, nach Bargeld. Ein Besucher alarmierte die Einsatzkräfte.

Ein Zwölfjähriger wurde noch am Samstag ausgeforscht. Am Dienstagmittag gab die Polizei bekannt, dass auch der zweite Täter identifiziert wurde - es handelt sich um einen 13-Jährigen.

