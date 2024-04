Über 20.000 Euro Schaden nach Brandstiftung in Liebfrauenkirche

Ein 12-Jähriger und ein weiterer unbekannter Täter haben am Samstag in der Liebfrauenkirche in Feldkirch einen Sachschaden von mehr als 20.000 Euro angerichtet.

Am Samstag (6. April 2024) um 11:20 Uhr zündeten zwei Täter, einer davon konnte bereits ausgemittelt werden, das Tuch beim Altartisch im hinteren Bereich der Liebfrauenkirche an drei Stellen an.

Überwachungsvideo der beiden Täter

self all Open preferences.

Des Weiteren entzündeten die beiden nicht näher bekannte Gegenstände am Boden hinter dem Altartisch.

Die Spuren des Brandes. ©zVg

Auch versuchter schwerer Diebstahl

Der entstandene Brand griff in weiterer Folge auf den Teppichboden und die darunter befindliche Holzkonstruktion über und beschädigte auch diese erheblich.

Schäden am und um den Altar. ©zVg

Schäden am und um den Altar. ©zVg

Bevor die beiden den Brand entfachten, durchsuchten sie die unversperrten Spendenboxen, welche sich auf dem Altartisch befanden, nach Bargeld. Den Bildern aus der Kirche nach zu schließen, durchtrennten die beiden Täter auch die Kabel der Überwachungskameras.

Die durchgeschnittenen Elektrokabel. ©zVg

Die beiden machte sich an den Elektroinnstallationen zu schaffen. ©zVg

Ein aufmerksamer Besucher bemerkte den Brand und alarmierte die Feuerwehr. Die Feuerwehr Feldkirch-Stadt konnte den Brand mit einem Löschrucksack löschen und belüftete anschließend die Kirche.

Feuerwehreinsatz in der Liebfrauenkirche in Feldkirch. ©zVg

Auf dem Altartisch wurden auch unwiederbringliche Artefakte und Reliquien der Kirche im mittleren fünfstelligen Euro-Bereich gelagert, welche durch den Brand hätten zerstört werden können.

Der Schaden hätte leicht noch weit höher ausfallen können. ©zVg

12-Jähriger ausgeforscht

Bei der ausgemittelten Täterschaft handelt es sich um einen 12-jährigen Burschen. Es entstand ein Sachschaden von über 20.000 Euro.

Die beiden Täter wurden von Überwachungskameras gefilmt. ©zVg

Die Einsatzkräfte vor Ort

Im Einsatz waren: Feuerwehr Feldkirch-Stadt mit drei Fahrzeugen und 21 Einsatzkräften, Polizei und Sicherheitswache Feldkirch mit jeweils einer Streife mit je zwei Beamt*innen.