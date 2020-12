Nach Brand in Alamannenmusum – Täter ausgeforscht

In der Nacht auf Dienstag wurde Alamannen Museums das dortige Inventar beinahe völlig verbrannt. Die Verdächtigen konnten nun ausgeforscht werden.

In der Nacht auf Dienstag wurde im Haupthaus des Alamannen Museums das dortige Inventar beinahe völlig verbrannt. Die aus Holz bestehende Einrichtung der Hütte, Felle, Decken und andere Gegenstände wurden vollständig zerstört. Beim Eintreffen der Feuerwehr war noch glühende Asche am Tatort.

Verdächtige ausgesforscht

Im Zuge der Ermittlungen und einem Hinweis aus der Bevölkerung konnten die Verdächtigen nun ausgeforscht werden. Die Täter, 18 und 19 Jahre alt, hatten sich am Tatabend in alkoholisiertem Zustand Zugang zum Haus verschafft. Dort hielten sie sich ein paar Stunden auf. Währenddessen verbrannten sie das Inventar in der Feuerstelle des Hauses.