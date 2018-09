Zurück zu den Vorfahren

Im Rahmen des landesweiten Aktionstages „Reiseziel Museum“ war auch das Alamannen-Museumsdorf in Mäder ein beliebtes Ziel.

Mäder 45 Museen in ganz Vorarlberg, Liechtenstein und der Schweiz öffneten am vergangenen Sonntag wieder ihre Türen zum „Reiseziel Museum“ und auch das Museumsdorf der Alamennen in Mäder ermöglichte interessante Einblicke in das Leben unserer Vorfahren.

Zu einer Reise in die Vergangenheit luden die Alamannen die großen und kleinen Besucher mit spannenden Stationen in ihr Freilichtmuseum ein. Zahlreiche Besucher und vor allem Familien nutzten dabei die Möglichkeit der Zeitreise in die Geschichte der Alemannen. Im Museumsdorf in Mäder präsentierten die Mitglieder der Alamannischen Brauchtums- und Kulturgemeinschaft Vorarlberg wie in der Zeit vor dem Mittelalter gelebt wurde und interessiert lauschten, vor allem die jungen Museumsbesucher, den Geschichten über die Lebensweise der Alemannen. Dazu konnten die Besucher ihr Glück beim Nüsse Weitwurf oder den magischen Würfeln versuchen oder sich mit Anderen im Alamannenwettkampf messen. Auf alle Fälle gab es für Alle interessante Eindrücke aus der früheren Zeit. MIMA