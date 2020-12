Einbruch im Alamannenmuseum in Mäder

Unbekannte Täter sind in der Nacht auf Dienstag in das Museum in Mäder eingebrochen und haben das Inventar verbrannt.

Heria Höss ist entsetzt, in der Nacht auf Dienstag wurde in ihr Museum eingebrochen. "Heute Nacht wurde ins Alamannenmuseum eingebrochen und das gesamte Inventar verheizt. Wir sind Fassungslos 10 Jahren ehrenamtliche Arbeit wurde zerstört", kann Höss es nicht fassen.

Zeugenaufruf

"Wer hat was gesehen", schreibt Höss auf Social Media und startet einen Zeugenaufruf:

"Bitte helft mit die Täter zu finden, sowas kann nicht einfach sein."

Die Pressestelle der Landespolizei Vorarlberg bestätigte gegenüber VOL.AT den Vorfall in Mäder, wollte aber vorerst keine weiteren Informationen mitteilen.

Alamannen-Museumsdorf in Mäder

Heria und Brandolf Höss von der Alamannischen Brauchtums- und Kulturgemeinschaft Vorarlberg haben auf einer kleineren Waldlichtung in Mäder das Alamannen-Museumsdorf gebaut.