Nach Banküberfall in Lochau: Täter noch immer auf der Flucht

Nach einem bewaffneten Überfall auf die Raiffeisenbank in Lochau am Montagnachmittag fahndet die Polizei aufgrund der Grenznähe jetzt international nach dem flüchtigen Täter.

Der Mann hatte eine Bankangestellte mit einer Waffe bedroht und Bargeld erbeutet, die genaue Summe steht noch aus. Die Polizei ermittelt in alle Richtungen und geht Hinweisen von Augenzeugen nach, so die Landespolizeidirektion auf VOL.AT-Anfrage am Dienstagmorgen.