Erste Bilder zum Banküberfall in Lochau

Fluchtrichtung aktuell unklar

Polizei-Pressesprecher Fabian Marchetti erklärt gegenüber VOL.AT: "Heute, kurz vor 15 Uhr, hat ein bislang unbekannter männlicher Täter die Raiffeisenbank in Lochau betreten und eine Bankangestellte mit einer Faustfeuerwaffe zur Herausgabe von Geld gezwungen." Wie viel der Täter erbeuten konnte, ist aktuell noch unklar, so Marchetti. Auch die Fluchtrichtung ist aktuell noch offen. Weiter unklar ist aktuell auch, ob sich Kunden in der Bank befanden.