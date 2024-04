"Habe gesehen, wie er mit einem Rad davon gefahren ist"

"In Lochau passiert schon viel"

Am Montagnachmittag kam es in der Raiffeisenbank in Lochau zu einem Banküberfall - der Täter ist aktuell noch flüchtig. Ercan vom Friseursalon "Haircut No.1" schildert gegenüber VOL.AT, was er gesehen hat: "Zuerst haben wir überhaupt nicht mitbekommen, dass es einen Banküberfall gab. Doch dann sah ich, wie ein Mann mit einem Bike flüchtete. Sowas habe ich hier noch nie erlebt, aber in Lochau passiert schon immer viel", meint er.