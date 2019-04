Moosbrugger sieht Komplett-Stopp der Kälbertransporte nach Bozen kritisch

Landwirtschaftskammer-Präsident Josef Moosbrugger sieht den Stopp der Kälbertransporte nach Bozen kritisch. Gegenüber VOL.AT erklärt er die Auswirkungen der Entscheidung auf Landwirte.

Der am Montag beschlossene Stopp der Kälbertransporte von Vorarlberg nach Bozen ist aus Sicht der Landwirtschaftskammer kritisch zu betrachten. “Für die Bauern keine ganz einfach Situation. Wir beraten uns intern”, nimmt Landwirtschaftskammerpräsident Josef Moosbrugger Stellung. “Einerseits gibt es die Absatzmöglichkeiten in Vorarlberg und zum zweiten – was mir fehlt bei dieser Entscheidung – dass auch die günstigen Fleischimporte gestoppt werden und nicht nur der Transport von Kälbern”, erklärt Moosbrugger.