Möglicher K.O.-Tropfen-Vorfall bei Konzert in Hard

Ein anonymer Aufruf schürt den Verdacht, dass es beim Konzert im Harder Stedepark am Freitag zu einem Vorfall mit K.O.-Tropfen gekommen ist. Der Fall ist der Polizei bekannt.

In sozialen Medien startete eine anonyme Person am Montag, aufgrund des Verdachts beim Konzert von Josh und Edmund im Harder Stedepark am Freitag K.O.-Tropfen verabreicht bekommen zu haben, einen Aufruf: ob andere Konzertbesucher ebenfalls diesen Verdacht haben oder etwas derartiges mitbekommen hätten.