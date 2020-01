K.O.-Tropfen-Vorfall im Feldkircher Rauch Club

Beinahe hätte eine gewöhnliche Partynacht für Michelle aus Feldkirch ein brenzliges Ende genommen: In einem Moment der Unachtsamkeit, wurde das Getränk der 22-Jährigen mit K.O.-Tropfen versehen.

Der 27. Dezember ist ein Tag, den Michelle aus Feldkirch vermutlich so schnell nicht mehr vergessen wird. Eigentlich wollte die 22-Jährige einfach nur mit Freunden im Rauch Club feiern gehen. Als die Gruppe gemeinsam beschloss, draußen eine Zigarette zu rauchen, sollte sich die unbeschwerte Stimmung schlagartig ändern.

Getränk mit K.O.-Tropfen versehen

Michelle war bewusst, dass es gefährlich ausgehen kann, ein Getränk unbeaufsichtigt zurückzulassen. Zu oft hatte sie bereits in ihrem Bekanntenkreis Geschichten, in denen K.O.-Tropfen involviert waren, mitbekommen. Geistesgegenwärtig stellte die 22-Jährige ihr Glas auf einem kleinen Tisch nahe der Securitys ab. „Ich dachte, es wäre dort sicher. Niemals hätte ich damit gerechnet, dass jemand so dreist wäre, direkt neben dem Sicherheitspersonal ein Getränk zu spicken“, erzählte die Feldkircherin im Interview. Mit dieser Annahme hatte sie sich wohl getäuscht.

Opfer war ständig unter Aufsicht

„Als wir in den Club zurückkehrten, nahm ich mein Getränk vom Tisch und trank es aus. Dann wurde ich plötzlich unglaublich müde“, erzählte die 22-Jährige. Ihre Augen wurden immer schwerer, sie konnte sie nur mit Müh und Not offen halten. Sie fühlte sich erschöpft, konnte sich kaum auf den Beinen halten. Taumelnd wurde sie von ihren Freunden an die frische Luft gebracht, doch auch dies verschaffte keine Besserung. Schnell war klar: Jemand musste K.O.-Tropfen in das Getränk der Feldkircherin geschummelt haben.

Anstatt in Panik zu geraten, handelten die Freunde des Opfers genau richtig: Michelle’s Freund wich zu keinem Zeitpunkt von ihrer Seite. Er hielt die benebelte 22-Jährige wach, bis die Wirkung nachließ. Die Feldkircherin hatte es überstanden. Durch das Teilen ihrer Geschichte hofft die Feldkircherin, andere Frauen auf ebendiese Gefahren aufmerksam zu machen: „Es ist wichtig, ein Bewusstsein für dieses Thema zu schaffen. Wir sollten wachsamer werden und gegenseitig aufeinander aufpassen.“

Rauchverbot: Gefahr verschärft

Laut Andrew Nussbaumer, Fachgruppenobmann der Gastronomie und Geschäftsführer des Palasts in Hohenems, sind sich Gastronomen einer solchen Problematik durchaus bewusst: Durch das Nichtraucher-Gesetz habe sich die Gefahr einer solchen Situation durchaus verschärft, gerade in Lokalen, in denen das Konsumieren außerhalb des Gebäudes nicht gestattet wird. Dennoch sei hervorzuheben, dass es derartige Vorfälle auch vor der neuen Gesetzgebung gab. „Die Securitys können nicht jedes einzelne Getränk im Auge behalten. Ich kann nur jedem Mädchen dazu raten, das Getränk auszutrinken, bevor nach draußen gegangen oder aus einem anderen Grund das Glas unbeaufsichtigt zurückgelassen wird.“

Anzeige bei Polizei wird empfohlen

Nachdem es der 22-Jährigen im Laufe des Abends wieder gut ging, suchte sie keinen Arzt auf. Auch auf eine Anzeige verzichtete sie. Die Landespolizei bittet jedoch all jene, die sich in einer ähnlichen Situation befinden, umgehend ein Krankenhaus aufzusuchen und den Vorfall bei der Polizei zu melden. Während der ärztlichen Untersuchung sollte unbedingt der Verdacht auf K.O.-Tropfen erwähnt werden, wenn ein solcher vorliegt, damit ensprechende Tests durchgeführt werden. Außerdem gilt es schnell zu handeln: Die Substanzen sind lediglich 12 Stunden nach der Einnahme durch einen Blut- oder Urintest nachweisbar.