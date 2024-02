Mit neuem KI-Feature auf iPhone: So will Apple die Konkurrenz ausstechen

Apple befindet sich in einer entscheidenden Phase, um auf die wachsende Begeisterung für generative KI zu reagieren. Die Tech-Giganten wetteifern 2024 um die Vorherrschaft im Bereich der KI-Integration in Smartphones.

ChatGPT hat den Weg für massentaugliche generative KI geebnet, woraufhin Smartphone-Hersteller begannen, nützliche KI-Funktionen in ihre Betriebssysteme zu integrieren, um vom Hype zu profitieren.

Google und Samsung haben bereits mit der Einführung von KI-Funktionen in ihre Geräte reagiert, während Apple, trotz steigender iPhone-Verkäufe, bisher keine konkreten KI-Initiativen bekannt gegeben hat. Mehreren Medienberichten zufolge plant Apple jedoch, auf der Entwicklerkonferenz WWDC neue KI-Funktionen vorzustellen.

Apples geheime KI-Strategie

Apple steht vor der Aufgabe, generative KI effizient und energieeffizient auf iPhones zu implementieren. Dank eigener Chipentwicklungen könnte Apple in der Lage sein, diese Herausforderung zu meistern und KI direkt auf den Geräten auszuführen.

Wird Apple endlich seine KI-Karten aufdecken?

Apples KI-Bemühungen zielen darauf ab, sein abgeschottetes Ökosystem zu stärken und Kunden weiter an die Marke zu binden. Rivalisierende Hersteller wie Samsung und Google arbeiten ebenfalls an der Integration von KI in ihre Geräte, um ähnliche Vorteile zu bieten.