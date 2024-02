Zuckerberg kritisiert Apples Vision Pro öffentlich

Mark Zuckerberg, der Gründer von Facebook, äußert sich ungewöhnlich kritisch über die neue Computerbrille von Apple, die Vision Pro.

Zuckerberg bevorzugt eigene VR-Brille

In einer seltenen öffentlichen Kritik an einem Konkurrenzprodukt hat Mark Zuckerberg, der Gründer von Facebook und Chef des Meta-Konzerns, Apples Vision Pro ins Visier genommen. Zuckerberg hob hervor, dass die hauseigene VR-Brille, die Quest 3, in seinen Augen überlegen sei. "Die Quest ist das bessere Produkt, Punkt", betonte er. Seine Aussagen machte er anhand eines Videos auf Instagram, in dem er seine Erfahrungen mit der Vision Pro teilte und diese mit der Quest 3 verglich.