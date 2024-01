Warum Samsung jetzt mehr von Google als von Apple kopiert

Samsungs jüngste Smartphone-Reihe, das Galaxy S24, setzt verstärkt auf Google's fortschrittliche Technologien, was eine bedeutende Verschiebung in Samsungs Design- und Funktionsstrategie darstellt.

Samsung, bekannt dafür, sich in der Vergangenheit von Apple "inspirieren" zu lassen, was zu zahlreichen Klagen führte, zeigt bei seinen neuesten Modellen Galaxy S24 und S24+ eine auffallende Designähnlichkeit zu aktuellen iPhones. Jedoch ist eine noch stärkere Neigung zu erkennen: Samsung hat sich für das Galaxy S24 intensiv bei Google bedient, indem es viele Funktionen der aktuellen Pixel-Geräte übernommen oder nachgeahmt hat. Diese strategische Verschiebung in der Inspiration von Apple zu Google ist ein markantes Merkmal der neuesten Samsung-Produkte.

Google's Einfluss auf neue Funktionen

Das Samsung Galaxy S24 integriert fortschrittliche Funktionen, die stark an Googles Technologien erinnern. Besonders hervorzuheben ist die "Generative Edit"-Funktion, die es Nutzern ermöglicht, Objekte in Fotos zu verschieben, wobei eine KI den Hintergrund realistisch anpasst - eine Funktion, die dem "Magic Editor" von Google sehr ähnelt. Zudem bietet das S24 automatische Bearbeitungsvorschläge durch "Edit Suggestions" und eine verbesserte HDR-Vorschau, beides Funktionen, die bereits in Google Pixel-Smartphones vorhanden sind. Diese Ähnlichkeiten deuten darauf hin, dass Samsung sich zunehmend von Google's Technologien inspirieren lässt, eine Abkehr von der früheren Tendenz, Apple's Design und Funktionalität nachzuahmen.

Der Nachbau

Samsungs aktualisierte Sprachaufzeichnungs-App im Galaxy S24 bietet nun die Möglichkeit, Aufnahmen offline zu transkribieren, ähnlich wie Googles Recorder, der allerdings mit Live-Transkription einen Schritt voraus ist. Zusätzlich ermöglicht das S24, ähnlich wie das Pixel 8 Pro, KI-basierte Zusammenfassungen von Gesprächsprotokollen. Ein weiteres neues Feature in Samsung-Geräten ist die Fähigkeit, live zwischen verschiedenen Sprachen zu übersetzen, eine Funktion, die bereits in Google Translate existiert und jetzt in die Telefonie-App von Samsung integriert wurde.

Warum diese neue Strategie

Diese Strategie scheint eine Reaktion auf die Marktrealität zu sein, da Samsung in wichtigen Märkten wie den USA und Südkorea Marktanteile an Apple verloren hat. Apple hat Samsung sogar als weltweit größten Smartphone-Hersteller überholt. In diesem Kontext erscheint Samsungs Fokus auf KI als ein Versuch, sich neu zu positionieren und als Technologieführer neben Google aufzutreten.

Für die Endnutzer spielt die Frage der Originalität der Funktionen eine untergeordnete Rolle. Wichtiger ist, dass Samsung durch die Übernahme bewährter Google-Funktionen sein Angebot verbessert. Auch wenn Samsung keine bahnbrechenden neuen Ideen präsentiert, sondern existierende Funktionen in abgewandelter Form bietet, könnte dies für die Nutzer, die Galaxy-Smartphones bevorzugen, von Vorteil sein.

Galaxy S24 ©canva

Positive Aspekte für Google

Google etabliert sich als dominanter Akteur in der Android-Welt, indem es sowohl das Kernbetriebssystem als auch neue Features anführt, vor allem dank seiner Expertise in Künstlicher Intelligenz. Google hat seine Strategie geändert, um aggressiver vorzugehen, wobei seine eigenen Pixel-Geräte und dann Samsung im Fokus stehen. Diese Herangehensweise beschleunigt Innovationen, könnte aber langfristig für andere Android-Hersteller Herausforderungen mit sich bringen, insbesondere im Bereich der Software-Updates und der Integration neuer Technologien.