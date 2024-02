Diese Schallplatten sind wahre Schätze: Von Wu-Tang Clan bis zu den Beatles - diese seltenen Vinylscheiben sind Millionen wert!



Sammler zahlen für seltene Schallplatten oft beträchtliche Summen.

Dies sind die Top Ten der teuersten Schallplatten:

Wu-Tang Clan: „Once Upon a Time in Shaolin“

Eine einzige Ausfertigung des Wu-Tang Clan Albums „Once Upon a Time in Shaolin“ wurde produziert und erreichte den Status des teuersten Musikwerks, als Martin Shkreli, ein Pharmaunternehmer, es für 1,85 Millionen Euro erwarb. Dieses Album, welches 2015 kreiert wurde, diente als Kritik an der Entwertung der Musik durch die Digitalisierung. Bis 2103 ist es untersagt, digitale Kopien zu erstellen oder das Album gewinnbringend zu nutzen. Nachdem Shkreli wegen Betrugs zu einer Gefängnisstrafe verurteilt wurde, konfiszierte die US-Regierung das Album und veräußerte es zu einem Wert von 3,7 Millionen Euro in Kryptowährung.

self all Open preferences.

Bob Dylan: „Blowin’ in the Wind“

Bob Dylan veräußerte 2022 eine spezielle Neufassung seines Songs „Blowin’ in the Wind“ von 1963 für 1,64 Millionen Euro. Diese Aufnahme erfolgte auf einem Acetat-Träger, bekannt für seine hervorragende Tonqualität, allerdings auch für seine Anfälligkeit. Um sie zu schützen, erhielt die Schallplatte eine Beschichtung aus Saphir und Quarz, ähnlich der auf der ISS verwendeten.

self all Open preferences.

John Lennon & Yoko Ono: „Double Fantasy“

Ein von John Lennon und Yoko Ono signiertes Exemplar ihres Albums „Double Fantasy“ wechselte 1990 für 138.916 Euro und 2010 für 787.193 Euro den Besitzer. Lennon hatte das Album für Mark Chapman signiert, nur Stunden bevor dieser ihn ermordete. Lennon fiel am 8. Dezember 1980 in New York einem Mordanschlag zum Opfer.

©AP

Die Beatles: „White Album“

Das „White Album“ der Beatles von 1968, dessen Exemplare individuelle Nummern tragen, wurde besonders bekannt, nachdem Ringo Starr seine Ausgabe 2015 für 731.615 Euro veräußerte.

self all Open preferences.

Elvis Presley: „My Happiness“

Elvis Presleys erste Aufnahme „My Happiness“, die er 1953 im Alter von 18 Jahren machte, wurde an seinem 80. Geburtstag für 277.828 Euro verkauft. Der Käufer, Jack White, veröffentlichte später eine getreue Reproduktion der Originalaufnahme.

©REUTERS

Die Beatles: „Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band“

Erstausgaben des Albums „Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band“ von 1967 sind unter Sammlern sehr begehrt und können je nach Zustand und Besonderheiten hohe Summen erzielen. Ein signiertes Exemplar wurde 2013 für 269.030 Euro verkauft.

The Quarry Men: „That’ll Be The Day/In Spite of All the Danger“

Die von John Lennon und Schulfreunden gegründeten „The Quarry Men“, zu denen später auch Paul McCartney und George Harrison stießen, nahmen eine seltene Platte auf, die 1981 für geschätzte 231.523 Euro verkauft wurde.

self all Open preferences.

Die Beatles: „Yesterday And Today“

Das Album „Yesterday and Today“ der Beatles, bekannt für sein kontroverses „Butcher Cover“, ist unter Sammlern sehr gefragt. Ein versiegeltes Exemplar des Albums wurde 2013 für 115.761 Euro versteigert.

©AFP

Die Beatles: „Till There Was You“ (10-Zoll-Acetat)

Die Prüfplatte des Liedes „Till There Was You“ zeichnet sich durch die handschriftlichen Notizen des EMI-Managers Brian Epstein aus. Unter den Songtiteln findet sich ein Rechtschreibfehler: „Hello Little Girl“ wurde irrtümlich als „Hullo Little Girl“ notiert, ebenso verhält es sich mit dem Titel „Til There Was You“. Die Schallplatte wurde 2016 für 90.572 Euro verkauft.

©Canva

Aphex Twin: „Caustic Window“

Das lange als verloren geglaubte Album „Caustic Window“ von Aphex Twin fand 2014 durch eine Auktion, bei der „Notch“, der Schöpfer von Minecraft, 42.878 Euro bot, wieder Beachtung.