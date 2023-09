Das ist die teuerste Straße der Welt

Die "Nouvelle Route du Littoral", bekannt als NRL, verspricht eine Revolution im Straßennetz von La Réunion.

Sie wurde über dem Meer durch spezielle Bauwerke und Aufschüttungen geschaffen und soll schließlich Saint-Denis und La Possession verbinden. Damit tritt sie an die Stelle der aktuellen Nationalstraße Nr. 1, die wegen ihrer Nähe zu einer Klippe häufig extremen Wetter- und physischen Bedingungen ausgesetzt ist - von zyklonischen Wellen bis zu gefährlichen Erdrutschen.

Im März für Verkehr freigegeben

Auf Initiative des Regionalrats von La Réunion wurde ein Sicherheitsaudit der NRL in Auftrag gegeben, welches sich insbesondere auf den 9 km langen Abschnitt zwischen St. Denis und La Grande Chaloupe konzentrierte. Dieser wurde am 1. März 2023 partiell für den Verkehr freigegeben. Bemerkenswert sind hier insbesondere die verschiedenen Spuren: zwei allgemeine Verkehrsspuren in beide Richtungen, eine für den öffentlichen Verkehr (VRTC) und eine speziell für Fahrradfahrer, wodurch sowohl Sicherheitsaspekte als auch neue Mobilitätsanforderungen berücksichtigt werden.