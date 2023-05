Millionen-Schatz auf Oligarchen-Yacht entdeckt

Hamburg: Beschlagnahmte Luxusyacht des Oligarchen Farchad Achmedow - Millionen Euro teure Kunstwerke an Bord entdeckt.

EU-Sanktionen

Teure Kunstwerke

Bei den beschlagnahmten Gegenständen handelt es sich um teure Gemälde und andere Kunstwerke, die Achmedow hätte melden müssen, nachdem er in die EU-Sanktionsliste aufgenommen wurde. "Der Beschuldigte steht im Verdacht, nach der Aufnahme in die EU-Sanktionsliste strafbewehrte Vermögensanzeigepflichten gegenüber der Deutschen Bundesbank und dem Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle verletzt zu haben", bestätigte ein Sprecher gegenüber der "Bild".

115 Meter lange Yacht

Die 115 Meter lange Yacht bleibt weiterhin in Hamburg und wird voraussichtlich nicht so schnell wieder zu Wasser gelassen. Sie wurde ursprünglich 2010 für den russischen Milliardär Roman Abramowitsch gebaut, der sie aber nach nur vier Jahren an Achmedow verkaufte. Die Yacht bietet Platz für 20 Gäste und verfügt über eine 49-köpfige Crew. Berichten zufolge befindet sich sogar ein Mini-U-Boot an Bord für Ausflüge ins Meer.