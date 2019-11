"Midway": Kriegsfilm mit einem Schuss Vorarlberg

Der Vorarlberger Harald Kloser zeichnet beim neuesten Kino-Blockbuster von Roland Emmerich für die Filmmusik verantwortlich. Der Harder war mit Emmerich auch Produzent des Films.

In "Midway - Für die Freiheit" zeigt Regisseur Roland Emmerich, dass er es wie kaum ein Zweiter versteht, spektakuläre Actionsequenzen in Szene zu setzen. Die Filmmusik des Harders Harald Kloser trägt ihren Teil zur Dramatik des Films bei.

Ab dem 7. November läuft der Film in den deutschen Kinos.

Ein Vorarlberger in Hollywood

Harald Kloser gehört sicher zu den bekanntesten Vorarlbergern in Hollywood. Der 62-Jährige Harder ist als erfolgreicher Komponist, Produzent und Drehbuchautor in der Traumfabrik tätig. 2005 wurde er für sein Mitwirken an “Alien Vs. Predator” und an “The Day After Tomorrow” zweimal bei den BMI Film Music Awards ausgezeichnet. 2008 feierte Harald Kloser als Autor und Produzent von Roland Emmerichs Film “10.000 B.C.” seine Premiere.

Roland Emmerich verfilmt "die" Seeschlacht

Regisseur Roland Emmerich hat sich mit Actionfilmen wie "Independence Day" und "White House Down" einen Namen gemacht. Nun kommt der neue Film des 63-Jährigen ins Kino: "Midway - Für die Freiheit" erzählt von einer Seeschlacht im Zweiten Weltkrieg. Rund 100 Millionen Dollar hat das Projekt gekostet. Ab morgen, Freitag, im Kino.

Als Kinobesucher fühlt man sich wie in einem Videospiel. Die Bilder nehmen einen mit in einen Kampfflieger, der sich durch die Luft schraubt und Flugzeugträger bombardiert. Gedreht wurde auch an einigen Originalschauplätzen, vieles entstand am Computer.

Midway: Die Wende im Pazifikkrieg

Der Film spielt im Pazifik. Ein halbes Jahr nach dem Angriff der Japaner auf den US-Stützpunkt Pearl Harbor auf Hawaii kommt es im Juni 1942 zur wichtigen Seeschlacht: Japan und die USA kämpfen um die Midway-Inseln. Dass Japan trotz besserer Ausstattung eine Niederlage einsteckt, gilt später als Wendepunkt im Pazifikkrieg.

Starbesetzung

Woody Harrelson ("Three Billboards Outside Ebbing, Missouri") und Dennis Quaid ("The Day After Tomorrow") geben hart gesottene Navy-Admirale. Patrick Wilson ("Aquaman") spielt einen Geheimdienstler, der mit seinem Team die verschlüsselte Kommunikation knacken soll. Zum Cast gehören auch viele hübsche junge Männer - und eine gut frisierte Mandy Moore ("This is Us").

Zwischen Pathos und Helden

Emmerich zeigt gewaltige Bilder, die nicht ohne Pathos auskommen. Piloten schlagen sich nach gelungenen Manövern auf die Schultern. Moore wartet perfekt geschminkt auf ihren Ehemann. Und japanische Kommandanten gehen freiwillig mit ihrem Schiff unter. Das wirkt an sich nicht besonders neu.

Trotzdem verdeutlicht der Film die Brutalität des Kriegs. Der Film nimmt einen mit in U-Boote und Geheimdienstzentralen, in Lazarette und Jets. Wenn sich Piloten anspornen, mit riskanten Flügen in die Geschichte einzugehen, kommt viel Heldenepos rüber. Vielleicht zeigt der Film aber auch genau dann, wie verquer Motivation funktionierte.

Ein filmisches Denkmal

Dass Emmerich nicht nur fiktive Katastrophenfilme interessieren, hat er mehrfach gezeigt. Mit "Stonewall" (2015) verfilmte er die Geschichte der Schwulenbewegung in den USA, in "Anonymus" (2011) beschäftigt er sich mit der Identität von William Shakespeare. Mit dem neuen Film widmet er sich wieder den gewaltigen Bildern.

Emmerich wollte "Midway" schon vor einigen Jahren drehen. Seiner Meinung nach passt der Film auch jetzt gut in die Zeit. Der Regisseur will damit nach eigenen Angaben den Menschen ein Denkmal setzen, die für Freiheit gekämpft haben. Auch wenn am Ende vielleicht etwas viel Denkmal heraus gekommen ist, funktioniert der Film.