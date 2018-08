Vorarlberger in Hollywood und Hollywood in Vorarlberg

Die Traumfabrik Hollywood hat eine magische Anziehungskraft auf Menschen, so auch auf einige Vorarlberger, die in der Stadt der Engel leben und ihr Glück suchten.

Harald Kloser gehört sicher zu den bekanntesten Vorarlbergern in Hollywood. Der 62-Jährige Harder ist als erfolgreicher Komponist, Produzent und Drehbuchautor in der Traumfabrik tätig. 2005 wurde er für sein Mitwirken an “Alien Vs. Predator” und an “The Day After Tomorrow” zweimal bei den BMI Film Music Awards ausgezeichnet. 2008 feierte Harald Kloser als Autor und Produzent von Roland Emmerichs Film “10.000 B.C.” seine Premiere.

Auch Tommy Schobel, der zum Teil mit Kloser zusammenarbeitete, ist als Komponist erfolgreich in Hollywood tätig. Auf seiner “Filmografie” stehen Werke wie “Collateral” mit Tom Cruise, “White House Down” und “Independence Day”. Zudem steuerte Schobel eine Komposition für das Red Bull Stratos-Projekt mit Felix Baumgartner bei.

Auch Manuel Schwarz lebt und arbeitet schon seit vielen Jahren in Los Angeles. Der Lustenauer ist erfolgreich als Model tätig und durfte auch schon an der Seite von Jennifer Lopez sein Können beweisen.

Laura Bilgeri in Los Angeles Laura Bilgeri, die Tochter von Multi-Talent Reinhold und Beatrix, arbeitet in Hollywood hart an ihrer Karriere. Spätestens seit ihrem Auftritt an der Seite von Wesley Snipes im Film “The Recall” ist die junge Vorarlbergerin auch einer breiten Öffentlichkeit in Österreich bekannt.

Hollywood in Vorarlberg Aber in der Vergangenheit zog es nicht nur Vorarlberger nach Hollywood, sondern auch Hollywood nach Vorarlberg. Besonders in Erinnerung geblieben sind dabei natürlich die Dreharbeiten auf der Seebühne für den James Bond-Film “Ein Quantum Trost” mit Daniel Craig. Auch Renee Zellweger drehte für ihre Parade-Rolle in Bridget Jones schon in Lech am Arlberg.