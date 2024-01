Messepark: Dieser "Pop-up"-Shop ist Geschichte und was jetzt für ein neues Lokal kommen soll

Plastikfreier Pop-up-Shop wieder Geschichte

Nach dem Weggang von Sonnentor eröffnete im Mai im Messepark in Dornbirn der Pop-up-Shop "Damn Plastic". Dort wurden plastikfreie Alternativen zu herkömmlichen Produkten anboten. So gab es etwa festes Shampoo in Seifenform, Strohhalme aus Nudeln und Taschen aus Recyclingmaterial zu kaufen. Der Shop ist nun wieder Geschichte. Doch was passiert mit der freigewordenen Geschäftsfläche?