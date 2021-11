Mehr als 2.000 Menschen mit Covid-19 im Krankenhaus

Während man in Deutschland alarmiert ist, weil die Sieben-Tages-Inzidenz erstmals seit Ausbruch der Pandemie die 200er-Schwelle überschritten hat, kann man von solchen Werten in Österreich nur träumen.

Zahl der Intensivpatienten in einer Woche um 29 Prozent gestiegen

Am Montag mussten 2.002 Personen mit Covid-19 stationär behandelt werden, um 99 mehr als am Sonntag. 377 Menschen wurden auf Intensivstationen betreut, um zwölf mehr als am Vortag. Die Anzahl der Intensivpatienten ist innerhalb einer Woche um 85 Personen bzw. 29 Prozent gestiegen.

8.178 Neuinfektionen in 24 Stunden

Gesundheits- und Innenministerium vermeldeten am Montag 8.178 Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Auch das war eine ausgesprochen hohe Zahl, die zu Wochenbeginn üblicherweise unter dem Durchschnitt liegt, weil an Wochenenden weniger getestet wird. Der Sieben-Tages-Schnitt liegt inzwischen über 8.000 (8.080). In welche Richtung das Infektionsgeschehen geht, zeigt sich, wenn man einen Blick auf die Infektionszahlen am vergangenen und am vorvergangenen Montag wirft. Am 1. November waren 4.523 neue Fälle verzeichnet worden, am 25. Oktober 2.850. Die täglichen Neuinfektionen sind damit binnen zwei Wochen um 187 Prozent angewachsen.