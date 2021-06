Sigrid Maurer zu Staatsbürgerschaften: "Absurde Situationen"

Klubobfrau im Nationalrat, Sigrid Maurer, sprach am Donnerstag bei "Vorarlberg LIVE" über einen schnelleren Zugang zur österreichischen Staatsbürgerschaft und die Kluft zwischen Arm und Reich.

"Wir Grüne waren immer der Meinung, dass die Vergabe von Staatsbürgerschaften schneller erfolgen kann, sobald die Anforderungen erfüllt sind. Wir haben ganz absurde Situationen von Menschen, die in Österreich geboren sind und die trotzdem keine Staatsbürgerschaft bekommen", erklärt Maurer. Insbesondere in Wien wäre die Situation verheerend, da etwa ein Viertel nicht wählen darf. "Aber dadurch, dass es ein großes Problem ist, wird sich mittelfristig auch etwas verändern müssen", ist Sigrid Maurer überzeugt.

Kluft zwischen Arm und Reich

Der Bundesregierung sei es während der Coronakrise gelungen, ein Abrutschen vieler Österreicher in die Armut zu verhindern, sagte die grüne Klubobfrau im Nationalrat, Sigrid Maurer, gestern bei "Vorarlberg LIVE". Wenn es nach ihnen gehen würde, wäre es aber natürlich auch so, dass man auch die Millionenerben besteuern müsse, blickt Maurer auf die oberen paar Prozent der Bevölkerung. Hinzu kommt, dass sich in Österreich die Frage, wer die Krise finanziere, nicht wirklich stelle: Die Republik kann sich sehr günstig auf dem freien Finanzmarkt refinanzieren, erklärt die Politikerin. Tatsächlich kann Österreich seit 2019 Negativzinsen verlangen, sprich: Die Anleger zahlen bewusst darauf, um ihr Geld in österreichischen Anleihen parken zu können. Im Zweifel werde man jedoch nicht bei den niedrigen Einkommen das notwendige Geld holen oder einsparen, betonte die grüne Klubobfrau im Nationalrat .