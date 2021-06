Bunte Lichtsäulen und Regenbogen-Zebrastreifen

Die Landesregierung ließ anlässlich der Pride Week die Lichtsäulen vor dem Landhausvorplatz in den Regenbogenfarben leuchten - in Dornbirn wird es zudem bald einen Regenbogen-Zebrastreifen geben.

Anlässlich der am Montag (21.06.) gestarteten Pride Week lud Landesrätin Katharina Wiesflecker die Gleichstellungssprecher:innen der Landtagsfraktionen sowie Vertreter:innen der LGBTIG-Community zu einem Empfang vor dem Landhaus. Als Bekenntnis der Landesregierung gegen jede Form der sexuellen Diskriminierung wurden die Lichtsäulen auf dem Landhausvorplatz in den Regenbogenfarben illuminiert. „Die Säulen werden die ganze Woche lang als Zeichen für Vielfalt und Toleranz in unserer Gesellschaft den Platz beleuchten“, sagte Wiesflecker.