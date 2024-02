Mann (59) zu 15-jähriger Haushaltshilfe: "Er hat gefragt, ob er sich die Hose ausziehen darf"

Ein 59-Jähriger wird beschuldigt, sich vor einer jungen Haushaltshilfe entblößt und dabei befriedigt zu haben. Nun steht das Gerichtsurteil fest. Dies berichten mehrere Medien.

Ein Mann aus Niederösterreich, 59 Jahre alt, stellte über eine digitale Plattform eine junge Haushaltshilfe ein. Kurz nach ihrem Arbeitsbeginn in seiner Wohnung kam es zu einem Vorfall, der eine gerichtliche Verhandlung vor dem Bezirksgericht Hollabrunn nach sich zog.

Zur Zeit des Geschehens wird berichtet, dass die junge Reinigungskraft lediglich 15 Jahre alt war. Sie beabsichtigte, durch die Reinigungsarbeit ihr Taschengeld aufzubessern. Es wird behauptet, dass der Mann sich einen Pornofilm ansah und sich dabei nackt befriedigte, während die Jugendliche in seinem Haus ihrer Tätigkeit nachkam.

Tränen im Gerichtssaal

Im Gerichtsverfahren bestritt der Angeklagte, die Haushaltshilfe sexuell belästigt und eine geschlechtliche Handlung in ihrer Anwesenheit ausgeführt zu haben, und er plädierte auf unschuldig.

"Er hat gefragt, ob er sich die Hose ausziehen darf und sich in meiner Anwesenheit so fühlen darf, als wäre er allein", äußerte die inzwischen 16 Jahre alte Zeugin unter Tränen, während ihre Mutter bei ihr im Gerichtssaal war. Zudem befinde sie sich in Behandlung und habe sich bis zum heutigen Tag nicht von dem Ereignis erholt.