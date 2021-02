"Magdalena hat sich so gefreut, das gibt uns Kraft!"

Vergangenes Wochenende durfte sich Magdalena aus Lustenau, die an Krebs erkrankt ist, im Friseursalon eine Perücke aussuchen.

"Auf diesen Tag hat sich unsere Tochter Magdalena sehr gefreut, sie konnte es wirklich kaum erwarten", erzählt ihr Vater Gerhard gegenüber VOL.AT. "Sie hat sehr oft geweint in letzter Zeit, weil sie ohne Haare nicht mehr aus dem Haus wollte. Doch an diesem Tag stand sie extra früh auf." Vergangenes Wochenede war es endlich so weit: Magdalena durfte zu Marcel Egger in den Friseursalon "EGGER3 Hair Beauty Relax" in Lustenau, um sich eine Perücke auszusuchen.