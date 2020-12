Weihnachtswunder für Magdalena aus Lustenau

Die erst 11-Jährige leidet an Krebszellen im Gehirn, die leider nicht operierbar sind. Das Mädchen hat allerdings noch einen besonderen Wunsch: Sie möchte ganz viele Karten zu Weihnachten bekommen.

"Wollen unserer Tochter ein Lächeln schenken"

"Karten geben mir sehr viel Kraft"

Erst kürzlich hat sie sogar eine Karte aus Zürich bekommen, über die sie sich ganz besonders gefreut hat. Damit ganz viel Post zusammenkommt, möchte sich die Lustenauerin kurz vorstellen: "Ich heiße Magdalena Wallner, bin 11 Jahre alt und komme aus Lustenau. Leider geht es mir zur Zeit nicht so gut. Mein Weihnachtswunsch: Weihnachtskarten! Ich freue mich über jede einzelne Karte, denn die geben mir sehr viel Kraft. Meiner Mama, meinem Papa und meinem Bruder möchte ich von ganzem Herzen sagen wie lieb ich sie hab."



Wer mitmachen möchte - und für ein kleines Weihnachtswunder bei Magdalena sorgen möchte - sendet ihr eine Weihnahtskarte oder einen Brief. Sie freut sich über jede Post, denn jede Karte und jeder Brief gibt ihr wieder Kraft im Kampf gegen ihre Krankheit. Deshalb wollen wir ihr so viele Karten wie möglich zukommen lassen!