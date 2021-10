Angelobung, Machtpolitik und seelische Gesundheit

Markus Linhart, Bruder des neuen Außenministers, Nationalratsabgeordnete Henrike Brandstötter (NEOS) und Jens Jüttner, Referent zum Thema Schizophrenie ab 17 Uhr in "Vorarlberg LIVE".

Markus Linhart, ehemaliger Bürgermeister Bregenz

Seit heute 13 Uhr heißt der neue Bundeskanzler Alexander Schallenberg. In seine Fußstapfen im Außenministerium tritt der Vorarlberger Michael Linhart (ÖVP) - bisheriger Botschafter in Paris und langjähriger Diplomat. Auch er wurde heute von Bundespräsident Alexander Van der Bellen offiziell angelobt. In "Vorarlberg LIVE" redet Marc Springer heute mit seinem Bruder Markus Linhart, ehemaliger Bürgermeister von Bregenz über die Causa Kurz, Diplomatie und politische Erwartungshaltungen.

Henrike Brandstötter, Nationalratsabgeordnete NEOS

"Ziel - 1,2 Mrd für Nachmittagsbetreuung mit Rechtsanspruch und Vereinbarungen Bund Gemeinden ohne Länder! Mega Sprengstoff!" so Thomas Schmids Nachricht an Sebastian Kurz in den viel zitierten Chat-Protokollen. "Liebe Frauen: Merkt euch bitte, wer dafür gesorgt hat, dass ihr nicht Vollzeit arbeiten könnt - sondern abhängig von Staat und Partner in die Altersarmut schlittert!" twittert Henrike Brandstötter, NEOS-Sprecherin für Frauen und Gleichbehandlung im Nationalrat, daraufhin. Über die jüngsten Ereignisse und ihre Vision von einer fairen Politik, redet sie heute ab 17 Uhr in "Vorarlberg LIVE".

Jens Jüttner, Autor und Referent zum Thema Schizophrenie

Anlässlich des Tags der Seelischen Gesundheit veranstaltet pro mente Vorarlberg am Dienstag, den 12. Oktober eine Lesung mit Jens Jüttner, Referent zum Thema Schizophrenie. Er liest aus seinem autobiografischen Werk "Als ich aus der Zeit fiel. Mein Weg durch die paranoide Schizophrenie" vor. Jens Jüttner selbst litt zehn Jahre lang an paranoider Schizophrenie. Ausgelöst durch einen einmaligen Cannabis-Konsum. Sein Krankheitsverlauf war schwer, eine Mischung aus Wahnvorstellungen und Depressionen. In "Vorarlberg LIVE" spricht er heute über das Krankheitsbild, Ursachen und seinen harten Weg zurück ins Leben.

VORARLBERG LIVE am Montag, 11. Oktober 2021

Wann: ab 17 Uhr live auf VOL.AT, VN.at und Ländle TV

Gäste: Markus Linhart (ÖVP), Henrike Brandstötter (NEOS), Jens Jüttner (Autor)

Moderation: Marc Springer (Chefredakteur VOL.AT)

Die Sendung "Vorarlberg LIVE" ist eine Kooperation von VOL.AT, VN.at, Ländle TV und VOL.AT TV und wird von Montag bis Freitag, ab 17 Uhr, ausgestrahlt. Mehr dazu gibt's hier.

