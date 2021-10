Große Sondersendung nach Rücktritt von Kanzler Kurz

Es gibt vieles zu besprechen und zu analysieren: LH Markus Wallner, Politologin Kathrin Stainer-Hämmerle, Eva Hammerer (Grüne), Sabine Scheffknecht (NEOS), Christof Bitschi (FPÖ), Rainer Keckeis (AK), Hans-Peter Metzler (WKV), Verfassungsjurist Peter Bußjäger und weitere Gäste werden in einer "Vorarlberg LIVE"-Sondersendung nach dem Rücktritt von Sebastian Kurz zu Wort kommen.

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) ist am Samstagabend nach den Korruptionsvorwürfen gegen ihn zurückgetreten und wechselt als Klubchef der ÖVP in den Nationalrat. Als seinen Nachfolger schlug er Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) vor.

Regierungskrise im Liveticker

VN-Chefredakteur Gerold Riedmann war am Sonntagvormittag in der Runde der Chefredakteurinnen und Chefredakteure des ORF zu Gast und im Anschluss in der "Vorarlberg LIVE"-Sondersendung.