Krisen überwinden - Lesung zum Thema "Schizophrenie"

Am Dienstag, 12.10.2021 findet um 19:00 Uhr im Kulturhaus Dornbirn eine Lesung mit Jens Jüttner statt. Er hat die Zeit seiner paranoiden Schizophrenie sowie seinen Genesungsweg im Buch "Als ich aus der Zeit fiel. Mein Weg durch die paranoide Schizophrenie" verarbeitet.

Tag der seelischen Gesundheit

Während depressive Störungsbilder gesellschaftlich vermehrt an Akzeptanz gewinnen, führt das Krankheitsbild der schizophrenen Störungen nach wie vor ein Schattendasein und wird tabuisiert.

Mangelnde Kenntnisse und Vorurteile, als auch verfälschte Darstellungen von Schizophrenie durch die Filmindustrie stehen einem realistischen Krankheitsbild im Wege und lösen auch völlig unberechtigte Ängste aus. "Das Bild von Schizophrenie in der Öffentlichkeit stimmt zu großen Teilen nicht mit dem tatsächlichen Krankheitsverlauf überein", so Dr. Elmar Weiskopf, Geschäftsführer der pro mente Vorarlberg. Jens Jüttner erlaubt uns Einblicke in seine mittlerweile überwundene paranoide Schizophrenie und verdeutlicht damit auch, dass die Hoffnung auf Genesung berechtigt ist.