Lust-Schreie lösen einen Großeinsatz der Polizei aus

Ungewöhnlicher Polizeieinsatz in Bayern: Ein Pärchen sorgt mit lauten Schreien im Wald für Aufsehen und einen Großeinsatz der Beamten.

Am Freitagabend wurden Anwohner in Ansbach, Bayern, durch laute Schreie aus einem nahegelegenen Wald beunruhigt. Besorgt alarmierten sie die Polizei, die daraufhin mit einem Großaufgebot und Spürhunden ausrückte.

Helikopter im Einsatz

Pärchen vergnügte sich im Wald

Die anfängliche Besorgnis wich jedoch bald der Erheiterung. Es stellte sich heraus, dass die Schreie nicht von jemandem in Not kamen, sondern von einem Pärchen, das sich im Wald vergnügte. Die 32-jährige Frau und der 36-jährige Mann waren so laut, dass sie ungewollt einen Polizeieinsatz auslösten. "Das Paar nutzte die milden Sommertemperaturen, um sich lautstark im Wald zu amüsieren", teilte die Polizei Ansbach in einer Pressemitteilung am Samstag mit.