"Shit, ich komme schon..."

Der Körper befindet sich bei Angst im Kampf- oder Fluchtmodus und entscheidet sich für einen raschen Samenerguss. Wer diese körperliche Reaktion versteht und akzeptiert, kann damit sein sexuelles Selbstvertrauen stärken. Wer seinem Penis nicht mehr traut und ihn nicht mehr mag, füttert damit nur die Versagensangst und aktiviert die negative Abwärtsspirale. Die meisten steigern ihre sexuelle Erregung oft unbewusst mit hoher Muskelspannung in Schultern, Nacken, Bauch, Oberschenkel und Po. Der Körper ist angespannt und nicht entspannt. Die Lösung liegt nicht in einem möglichst lockeren Körper, sondern in einem Körper, der die sexuelle Erregung möglichst umfassend genießt. Dies gelingt mit entspannten fliesenden und runden Bewegungen. Manche Männer sind mit ihrer ganzen Aufmerksamkeit so sehr bei der Geschlechtspartnerin oder beim Geschlechtspartner, dass die sexuelle Lust der anderen Person wichtiger ist als die eigene. Im Kern geht es fast immer um Selbstbestätigung. Männer, die so denken, machen sich von der Reaktion ihres Partners oder ihrer Partnerin abhängig. Das kann Unsicherheit, Stress und einen schnellen Samenerguss mit sich bringen.

„Einfach richtig lange Sex haben, genauso wie man es im Porno sieht.“ Das ist der Traum von vielen. Diesen Traum finden einige so schön, dass sie sich damit ununterbrochen unter Druck setzen. Sie wollen in jeder Lebenslage lang können. Wenn das nicht funktioniert, haben sie für sich versagt. Der gut gemeinte Perfektionismus macht die Sache nur schlimmer. Auch ein schneller Orgasmus will maximal gefeiert werden. Spätestens beim „Point of no Return“ sollte sich ein Mann auf das angenehme Geschehen im Körper fokussieren. Dies stärkt die positive Grundhaltung. Männer mit frühzeitigem Samenerguss denken oft: „Wenn ich alles richtig mache, komme ich zum Ziel.“ In vielen Lebenslagen geht diese Strategie auf und die Denkweise dieser Männer wird unterstützt. Sexualität „denkt“ aber anders.