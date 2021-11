Lockdown, Skivergnügen und Schulchaos

Nationalratsabgeordneter Gerald Loacker (NEOS), Dr. Andreas Gapp, Vorstand Kleinwalsertaler Bergbahn und Landesschulsprecherin Anne Urbanek heute ab 17 Uhr in "Vorarlberg LIVE".

Der erste Tag im 4. Lockdown. Demonstrationen in Bregenz, Linz, Wien und vielen Städten Europas zeigen, wie sehr sich die Gesellschaft spaltet. Die von der Regierung beschlossene Impfpflicht lässt die Stimmung in Österreich hochkochen. NEOS-Gesundheitssprecher im Nationalrat Gerald Loacker redet heute in "Vorarlberg LIVE" über das Krisenmanagement der Regierung und die Folgen dessen für die Wirtschaft.