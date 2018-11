Vorarlberg: Einbruchserie im Bregenzer Umland geklärt

Bregenz - Das Landeskriminalamt Vorarlberg hat eine Einbruchsdiebstahls-Serie im Bregenzer Unterland aufgeklärt.

Tatverdächtig ist ein 25-Jähriger in Vorarlberg wohnhafter, bislang unbescholterner Mann. Ihm wird vorgeworfen, in den vergangenen Tagen insgesamt 25 Einbrüche in Bregenz, Wolfurt, Lauterach und Dornbirn begangen zu haben.