Einbruchsserie in Vorarlberg: Person festgenommen

In Zusammenhang mit der Einbruchsserie im Rheintaler Unterland wurde nun eine verdächtige Person festgenommen. Die Ermittlungen sind damit jedoch noch nicht abgeschlossen.

Am Wochenende hielten Dämmerungseinbrecher die Vorarlberger Polizei in Atem. Vor allem in Dornbirn, aber auch in anderen Gemeinden im Unterland des Rheintals, wurden vermehrt Einbrüche und Einbruchsversuchen gemeldet. Dies führte am Samstag schlussendlich zu einer Großfahndung der Bundespolizei in Dornbirn.