Live ab 14.30 Uhr: Nationalrat mit Regierungserklärung

Im Livestream auf VOL.AT: Bundeskanzler Nehammer und Vizekanzler Kogler zur Situation in der Ukraine und Vorstellung des neuen Gesundheits- und Sozialministers Johannes Rauch.

Der langjährige Vorarlberger Landesrat Johannes Rauch (Grüne) wurde am Dienstag in der Präsidentschaftskanzlei als neuer Sozial- und Gesundheitsminister angelobt. Im Anschluss erfolgt die Vorstellung im Nationalrat.

all

all

self

self

Situation in der Ukraine

Bei der entsprechenden Sondersitzung im Parlamentsausweichquartier am Nachmittag wird auch der Angriffskrieg Russlands in der Ukraine debattiert. Wie schon in der vergangenen Plenarwoche geben Kanzler und Vizekanzler Erklärungen zu dem Konflikt ab.